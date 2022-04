Prinz William: Vor Hochzeit mit Kate kam es wegen Detail zu Streit mit der Queen

Am 29. April 2011 hat Prinz William seiner Catherine in der Londoner Westminster Abbey das Jawort gegeben - vor den Augen Hunderter Millionen an den Fernsehschirmen in aller Welt. Die Trauung mit viel Pomp wurde international als "Hochzeit des Jahrzehnts" gefeiert. Im vergangenen Jahr hat das Herzogpaar von Cambridge, das inzwischen drei gemeinsame Kinder hat, seine "Rosenhochzeit" gefeiert. Heuer jährt sich der Hochzeitstag von William und Kate bereits zum elften Mal.

Prinz Williams Hochzeit-Outfit von Queen aufgezwungen

Der Tag des Jaworts war vor allem f√ľr Herzogin Kate ein einschneidendes Erlebnis. Immerhin heiratete die ehemalige B√ľrgerliche in die Royal Family ein - womit sich ihr Leben f√ľr immer ver√§ndern sollte. Kein Wunder, dass alle auf Catherine gerichtet waren, als sie in ihrem Hochzeitskleid von Alexander McQueen im Beisein illustrer G√§ste und Prinz Williams k√∂niglichen Verwandten vor den Traualtar schritt.

Auch Queen Elizabeth II. durfte nat√ľrlich nicht fehlen bei der Hochzeit ihres Enkels mit seiner Langzeitfreundin Kate Middleton. Williams Gro√ümutter wurde im Vorfeld auch bei der Organisation der Hochzeit eingebunden. Was aber vielleicht nicht alle wissen: Die Vorbereitungen auf die M√§rchenhochzeit verliefen nicht ganz ohne Spannungen. Wegen eines Details gerieten Prinz William und seine Oma sogar in die Haare. Wie er sp√§ter selbst zugab, gab es eine Meinungsverschiedenheit wegen seines Outfits. Schlie√ülich habe William aber klein beigeben m√ľssen.