Herzogin Kate und Prinz William: Peinlicher Moment bei Ostermesse

Queen bricht erstmals mit Oster-Tradition

Dieses Jahr wird sich Elizabeth II., die kürzlich an einer Corona-Infektion erkrankt war, zu Ostern nicht in der Öffentlichkeit zeigen, wie der Palast bekanntgab. Sie wird heuer nicht an der traditionellen Gründonnerstags-Zeremonie "The Royal Maundy" teilnehmen und die Veranstaltung in der St. George's Chapel in Windsor am 14. April verpassen.

Damit bricht Elizabeth II. erstmals mit einer Jahrhunderte alten Tradition. Laut Guardian ist es es erste Mal in ihrer Amtszeit, dass die Monarchin bei der Gründonnerstagszeremonie fehlt, die eine Woche vor dem 96. Geburtstag der Königin am 21. April stattfindet. Jedes Jahr am Donnerstag vor Ostern verteilt die Königin speziell geprägte Münzen, die als Maundy Money bekannt, um Menschen über 70 Jahre für ihren Dienst an ihren Gemeinden zu ehren. Diese ehrenvolle Aufgabe werden dieses Jahr Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla übernehmen.