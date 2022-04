"Habe mich verliebt": Herzogin Meghan kappt letzte Verbindung zum Königshaus

Einzig zu Prinzessin Eugenie sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan noch eine engere Beziehung pflegen, nachdem sie dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt haben. Diese besuchte die Sussexes auch kürzlich in den USA und soll als einziger Royal im Rahmen ihres Besuchs auch Meghans und Harrys Tochter Lilibet persönlich kennengelernt haben. Zu Prinz William soll Harrys Beziehung indes weiter abgekühlt sein. Es heißt, dass William seinen Bruder nicht einmal bei seinem 40er dabei haben will, weil sie kaum noch etwas gemeinsam haben.

Meghan kappt letzte Verbindung zur "Firma"

Generell scheinen die Sussexes ihre Verbindungen nach Großbritannien und damit zur Königsfamilie nach und nach zu kappen. So blieb Harry kürzlich auch dem Gedenkgottesdienst zu Ehren seines verstorbenen Großvaters Prinz Philip fern. Auch ihre berufliche Zukunft sehen Meghan und Harry offenbar in den USA. Hatte Herzogin Meghan bis vor Kurzem noch die Schirmherrschaft für das National Theatre inne, hat diesen Job inzwischen Herzogin Camilla übernommen. Nun hat die ehemalige Schauspielerin ihre letzte berufliche Verpflichtung im Namen der Krone, die sie noch mit Großbritannien verband, an den Nagel gehängt.