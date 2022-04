Prinz Harry von Meghan ins Gästehaus verbannt?

Tja, auch ein vermeintliches Traumpaar wie Prinz Harry und Herzogin Meghan sind vor bösen Gerüchten nicht gefeit. Nachdem sich der Herzog von Sussex sich zuletzt vermehrt ohne seine Frau in der Öffentlichkeit gezeigt hatte, begann es zu brodeln in der Gerüchteküche.

Ehekrise bei Meghan und Harry?

Gut vier Jahre nach ihrer märchenhaften Hochzeit in der St George's Chapel in Windsor scheint sich der Alltag bei Prinz Harry und seiner Frau eingeschlichen zu haben. Die ehemalige Schauspielerin sei viel mit den beiden Kindern Archie und Lilibet zu Hause, während Harry durch die Gegend jetten soll, um an Geschäftstreffen teilzunehmen, berichtete kürzlich das Magazin New Idea. Auch sonst würde Harry viel alleine, ohne seine Frau unternehmen.