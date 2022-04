Die Wandlung der Nicola Peltz: Beckham-Ehefrau sah früher ganz anders aus

Es folgten mehrere kleinere Rollen sowie ein Auftritt in Miley Cyrus‘ Musikvideo zu "7 Things". 2013 übernahm Peltz in der Dramaserie "Bates Motel" die Hauptrolle der Bradley Martin. Für ihre Mitwirkung in "Transformers: Ära des Untergangs" (2014) gab’s dann erneut eine Nominierung für die Goldene Himbeere für die am 9. Jänner 1995 in Westchester Country, New York, geborene Schauspielerin.