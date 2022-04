Fremdgehgerücht: Hochschwangere Rihanna von Asap Rocky getrennt?

Woher Louis Pisano sein vermeintliches Insider-Wissen über Rihannas Privatleben bezieht, verriet der Influencer nicht. Seine Behauptungen haben Fans der Sängerin aber in Aufruhr gebracht und hohe Wellen geschlagen.

Doch ist an dem bösen Gerücht tatsächlich was dran? Wie Page Six unter Berufung auf Insider herausgefunden haben will, sollen Pisanos Behauptungen nicht unbedingt wahr sein.