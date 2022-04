Hüllenlos in der "Vogue": Rihanna spricht über ungeplante Schwangerschaft

"Ich würde nicht von Planung sprechen", sagte Rihanna. Sie und ihr Freund hätten aber auch nichts unternommen, um einer Schwangerschaft entgegenzuwirken. "Ich weiß nicht, wann ich meinen Eisprung habe oder so etwas. Wir hatten einfach Spaß", verriet die Erfolgs-Sängerin augenzwinkernd.

"Und dann war es einfach da auf dem Test", erinnerte sie sich an den Moment, in dem sie erfahren habe, dass sie Mutter wird. "Ich habe keine Zeit verschwendet. Ich rief Asap Rocky rein und zeigte es ihm. Dann war ich am nächsten Morgen in der Arztpraxis und unsere Reise begann."