Rihanna über Probleme im dritten Trimester ihrer Schwangerschaft

Trotz einiger Schwierigkeiten im Alltag, die ihr ihr wachsender Babybauch bereitet, freut sich die Erfolgsmusikerin allerdings schon sehr darauf, Mama zu werden. "Ich mag Herausforderungen. Ich mag Dinge, die mich dazu zwingen, kreativ zu sein und auf neue Weise erschaffen", so Rihanna.

Die Sängerin verriet zudem, dass sie glaube, eines Tages eine "Psycho-Mutter" zu werden, die ihr Kind, komme was wolle, verteidigt. "Wenn du über mein Kind redest, ist es vorbei", scherzte die Löwenmama in spe. Ihrem Nachwuchs wolle sie erlauben, sich frei zu entfalten und so zu sein, wie er ist.