Drogen: Ist Pete Davidson ein schlechter Einfluss für Kim Kardashian?

Zuletzt fiel er mit einem neuen Posting auf, in dem er erwähnte, er wäre besorgt um seine Ex: "Ich mache mir wirklich Sorgen, dass SKETE [Anm. der Red.: beleidigender Spitzname den West für Pete Davidson benutzt] die Mutter meiner Kinder drogenabhängig macht. Er ist alle 2 Monate in einer Entzugsklinik."

Schon oft äußerte sich Davidson in der Vergangenheit darüber, dass er Drogen konsumiere. Bei "Howard Stern" gestand er: "Ja, ich rauche seit acht Jahren täglich Gras. Ich sehe nicht, warum das eine große Sache sein sollte."

Immer wieder suchte er deshalb professionelle Hilfe auf: "Ich war für drei Monate clean und war so nervös. Und dann sagte ich: 'Das ist scheiße. Ich will mich so nicht fühlen.'" Marihuana würde ihm gegen seine Borderline-Persönlichkeitsstörung sowie gegen Morbus Crohn, eine entzündliche Darm-Erkrankung, helfen.

Die neue Tirade von West kam, nachdem in internationalen Medien berichtet wurde, dass Wests Anwalt "versucht, formelle Sorgerechts-Vereinbarungen zwischen dem Star und Kim zu treffen", während sie weiterhin um das Sorgerecht ihrer vier Kinder streiten. Sowohl Kardashian als auch Davidson baten Kanye West bereits aufzuhören, im Internet ihre Probleme zu veröffentlichen und die Welt so offen an ihrem Privatleben teilhaben zu lassen. Doch gegen ihren Willen tat es der "Touch the Sky"-Star dennoch wiederholt, auch wenn er seine Beiträge anschließend immer nach einigen Stunden wieder löschte.