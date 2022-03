Bittere Enttäuschung für Caitlyn Jenner: "Ein Highlight meines Lebens"

Die ehemalige Olympia-Gewinnerin, die in der langjährigen Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" erst noch als Familienvater Bruce Jenner zu sehen war und später ihr Outing und ihre Anfänge als transsexuelle Person mit der Kamera begleiten ließ, bekam sogar für kurze Zeit ein eigenes Spin-off mit dem Titel "I Am Cait". In der Hulu-Serie, die ebenfalls das Leben der Kardashian-Jenner-Familie begleiten wird, sei sie aber diesmal nicht dabei.