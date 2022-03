Kardashian und West waren seit 2012 liiert. Im Mai 2014 heirateten sie mit viel Pomp in der italienischen Stadt Florenz. Zuvor luden sie zu einer Hochzeitsparty im Schloss Versailles in Frankreich ein. In den vergangenen Jahren sorgte West, der an einer bipolaren St├Ârung leidet, aber immer wieder mit bizarren Auftritten f├╝r Aufsehen.

So kandidierte er 2020 f├╝r das US-Pr├Ąsidentenamt und ver├Âffentlichte w├Ąhrend des Wahlkampfes sehr pers├Ânliche Details ├╝ber sein Familie und seine Ehe, was Kardashian sichtbar missfiel. Im Sommer 2020 bat Kardashian ├Âffentlich um Mitgef├╝hl f├╝r ihren Mann angesichts seiner psychischen Probleme.

W├Ąhrend das Ehe-Aus f├╝r West die erste Scheidung darstellt, ist es f├╝r Kardashian bereits die dritte. Der Reality-TV-Star war bereits mit dem Musikproduzenten Damon Thomas und - f├╝r nur 72 Tage - mit dem Basketballer Kris Humphries verheiratet. Die erfolgreiche Modeunternehmerin, deren Verm├Âgen vom Magazin "Forbes" auf 1,8 Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Euro) gesch├Ątzt wird, ist derzeit mit dem Komiker Pete Davidson liiert.