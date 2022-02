Kanye West stellt sich bei Kardashians Scheidungs-Anliegen quer

Einfach scheint es Kanye West seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian bei den Scheidungsverhandlungen nicht zu machen. Der Reality-Star hatte im Februar 2021 die Scheidung eingereicht. Im Dezember hatte Kardashian vor Gericht einen Antrag gestellt, offiziell als Single erklärt zu werden. Doch West stellt sich Medienberichten zufolge quer. Wie unter anderem das Magazin People berichtet, soll der Rapper am Mittwoch beim Superior Court of California in Los Angeles County auf die Anfrage seiner Ex geantwortet - und Kims Anliegen abgeschmettert haben.

Kanye West verwehrt Kardashian Single-Status

Laut vorliegenden Gerichtsdokumenten soll der Musiker den Antrag Kardashians ablehnen. Wests Anwälte behaupten in ihrer Antwort auf Kardashians Anliegen, dass eine Gewährung des Alleinstehenden-Status' die Gefahr "nachhaltiger Folgen" mit sich bringen könnte - solange Fragen zum Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder North, Saint, Chicago und Psalm und zum gemeinsamen Eigentum nicht geklärt seien.