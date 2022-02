Kanye West und Kim Kardashian: Alles nur eine kalkulierte PR-Show?

Was hätte Kim Kardashian von einem öffentlichen Streit?

Kardashian verstünde laut einigen geteilten Screenshots nicht, wieso West ihre privaten Angelegenheiten in der Öffentlichkeit breittreten würde. Ein wenig überraschend, hatte sie doch bisher viele ihrer Trennungen auch während ihrer Hit-Show "Keeping Up with the Kardashians" thematisiert und dabei sogar ihre Scheidung von Kris Humphries dokumentiert. Mit dem Basketball-Spieler war sie 72 Tage verheiratet, nachdem sie ihm vor einem Millionenpublikum im Fernsehen das Jawort gab. Auch ihre Streitereien mit Sängerin Taylor Swift wurden in der Sendung bis ins kleinste Detail ausgeschlachtet.

Will der Reality-Star nun wirklich sein Privatleben aus den Medien raushalten oder ist alles nur kalkuliert, um die neue Sendung "The Kardashians", in der es ebenfalls wieder um Kim und ihre berühmte Familie gehen wird, interessanter zu machen? Das neue Reality-Show-Format startet ab 14. April auf der amerikanischen Streaming-Plattform Hulu und der Trailer dazu versprach schon vorweg, dass "alle Mauern zerschmettert werden."