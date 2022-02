Kanye West abserviert? Freundin Julia Fox solidarisiert sich mit Kim Kardashian

Insider: Julia Fox hat "keine Energie" f√ľr Beziehung mit Kanye West

Das vergangene Wochenende verbrachte Fox jedenfalls ohne Kanye. Auf Instagram pr√§sentierte sie sich zusammen mit ihrem 13 Monate alten Sohn. Bereits vergangene Woche hatten Insider aus dem Umfeld der Schauspielerin angedeutet, dass die Beziehung mit West bald Geschichte sein k√∂nnte. "Julia lebt in New York City und Kanye haupts√§chlich in Los Angeles. Die Entfernung macht es f√ľr sie schwierig", sagte ein Insider gegen√ľber dem Promi-Magazin People und fuhr fort: "Sie sind immer noch in Kontakt und werden sich sehen, wenn sie k√∂nnen. Kanye mag sie wirklich. Man kann aber sagen, dass es bei den beiden wieder etwas ruhiger wurde."

Mittlerweile scheint es sich ganz ausgeturtelt zu haben. Fox habe "nicht keine Energie" mehr f√ľr ihre Romanze mit dem exzentrischen Rapper, so eine Quelle gegen√ľber E! News.

"Julia ist in erster Linie Mutter und ihre familiären und beruflichen Verpflichtungen sind in New York", so der zitierte Insider. West habe gewollt, dass sie bei ihm in Los Angeles bleibe, "aber sie konnte das nicht annehmen."