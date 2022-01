Ex-Mann aus der Hölle? Kanye verbreitet böse Gerüchte über Kims Freund Davidson

Nicht nur, weil es West nicht müde wird, über Kardashians neuen Freund auszuhauen. Auch Kim selbst bringt der Musiker regelmäßig in unangenehme Situationen. Unter anderem, als er sich in den sozialen Medien darüber beklagte, von seiner Noch-Ehefrau nicht zum Geburtstag ihrer gemeinsamen Tochter North eingeladen worden zu sein - oder weil er vor wenigen Tagen gegenüber Hollywood Unlocked behauptete, Ray J davon angehalten zu haben, ein weiteres Sex-Tape mit der vierfachen Mutter zu veröffentlichen. Er habe Kim mit den Aufnahmen konfrontiert, behauptete der Rapper. Diese habe geweint, so West, weil sie gemerkt habe, "wie sehr sie benutzt wurde" - Behauptungen, die Kardashians Team prompt dementierte.