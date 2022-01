Kanye West & Kim Kardashian: Geburtstag von Tochter Chicago artet in Debakel aus

Insider bestätigten daraufhin, dass West am Ende dann doch bei der Feier aufgekreuzt sein soll. In einer Instagram-Story von Schauspieler-Tochter Atiana De La Hoya wurde West zudem dabei gesehen, wie er sich mit im festlich dekorierten Garten mit Kim Kardashians Mutter Kris Jenner unterhielt.

Nach den öffentlichen Anschuldigungen wird nun berichtet, dass Kanye West auch eine eigene Party für Chicago geschmissen haben soll. Eine Quelle behauptet gegenüber Page Six, dass diese in Wests Büro in Los Angeles veranstaltet worden sein soll. "Er hat Kims Party gecrasht und dann sein Narrativ kreiert, dass er nicht eingeladen war", wirft der Insider dem Musiker vor.

Aus dem Umfeld Kardashians heißt es, der Reality-Star sei geschockt gewesen von den Vorwürfen, die ihr Noch-Ehemann in den sozialen Medien erhoben hatte.