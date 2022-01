Schauspielerin Julia Fox bestätigt Romanze mit Kanye West

US-Rapper Kanye West (44) geht nach der Trennung von Ehefrau Kim Kardashian (41) nun mit Schauspielerin Julia Fox (31) aus. Die beiden trafen sich in Miami und New York, wie Fox in einem Beitrag für das "Interview Magazine" (Donnerstag) schreibt. Dazu veröffentlichte das Magazin eine Fotostrecke von Fox und West von ihrem Date in New York: Auf einem der Bilder sitzt das Paar aneinandergelehnt in einem Restaurant, auf anderen Fotos küssen sich Schauspielerin und Musiker.

Julia Fox über Kanye West: "Sofortige Verbindung"

Kennengelernt habe sie den Rapper bei einer Silvesterparty in Miami, wo es eine "sofortige Verbindung" zwischen ihnen gegeben habe, schrieb Fox. Beim zweiten Treffen habe er mit ihr ein Theaterstück und ihr New Yorker Lieblingsrestaurant besucht.