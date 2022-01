Kanye West der Herzensbrecher? Rapper datet zwei Frauen parallel

Seit seine Noch-Ehefrau die Scheidung eingereicht hat, gibt Kanye West in Sachen Selbstvermarktung Vollgas. Am 29. August 2021 ist sein neues Album "Donda" erschienen - seitdem versucht der Rapper offenbar mit allen Mitteln, in den Medien zu bleiben. So sorgte unter anderem eine seiner Albumpräsentationen für Aufsehen, bei sich Kardashian in einem Brautkleid präsentierte, was Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback anheizte. Aktuell dominiert West mit seinen diversen Dates die Schlagzeilen. Wirklich ernst scheint er es mit den Damen, die er trifft, aber nicht zu meinen.

West zeigt sich mit Julia Fox bei Broadway-Aufführung

Nachdem sich der Musiker bereits vor Monaten mit Model Irina Shayk an seiner Seite gezeigt hatte, ließ er sich vor wenigen Tagen mit Schauspielerin Julia Fox bei einem Dinner-Date in Miami blicken. Auf Paparazzi-Fotos, die von TMZ veröffentlicht wurden, schienen sich West und die Aktrice, die einst als Domina ihr Geld verdiente, bestens zu unterhalten. Am Dienstag zeigten sich die beiden dann ganz offiziell bei einer Aufführung des Jeremy O. Harris-Stückes "Slave Play" am Broadway.

Insider lassen jedoch vermuten, dass die Schauspielerin und der Rapper kein Paar seien. Eine Quelle aus Wests Umfeld erklärte diese Woche, dass es sich bei der Verbindung des Musikers zu Fox um "nichts Ernstes" handle. West - der sich seit einigen Monaten Ye nennt - soll einfach nur versuchen, während seiner Scheidung von Kardashian Spaß zu haben.