Böses Gerücht um Hollywood-Star Ben Affleck

Nun wird gemunkelt, dass es in Zukunft überhaupt keine weiteren Auftritte Afflecks als Batman mehr geben werde. Das Gerücht basiert auf Social-Media-Kommentaren von Insidern, die eine frühe Fassung des bevorstehenden Films "The Flash" gesehen haben sollen, in dem Ezra Miller in der Hauptrolle zu sehen ist. Affleck tritt in der Comic-Verfilmung als Batman auf.

Die Filmkritikerin Grace Randolph behauptet in einer Reihe an Tweets, dass der kommende Film Ben Afflecks letzte Darbietung als Batman sein wird sein wird. "[The Flash ist] Batflecks letzter Auftritt", twitterte Randolph in Anspielung als Affleck. "Eine neue Justice League wird formiert", schrieb sie. Die Filmkritikerin deutete außerdem unter anderem an, dass Henry Cavills Rolle des Superman von Sasha Calle als Supergirl ersetzt werde.