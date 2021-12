Ben Affleck über Garner: "Wäre ich verheiratet, würde ich heute noch trinken"

In seiner Ehe mit Jennifer Garner fühlte sich Schauspieler Ben Affleck eigenen Angaben zufolge "gefangen". Obwohl das ehemalige Traumpaar seit der Trennung um einen freundschaftlichen Umgang bemüht ist und sich das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder teilt, zeigt sich Affleck inzwischen erleichtert darüber, nicht mehr verheiratet zu sein.

Der Hollywoodstar, der in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte denkt, er wäre heute nicht trocken, wenn er verheiratet geblieben wäre. In der Howard Stern Show gab der 49-Jährige ungewöhnlich offene Einblicke in die Konflikte, mit denen er und seine Ex-Frau sich vor ihrer Scheidung konfrontiert sahen. "Wir wären uns wahrscheinlich gegenseitig an die Kehle gegangen. Ich hätte wahrscheinlich immer noch getrunken", ist sich Affleck sicher.

"Ein Grund, warum ich mit dem Trinken angefangen habe, war, dass ich gefangen war", stellte er fest.

2018 hatte sich der "Batman"-Star wegen seiner Alkoholsucht in einen Entzug begeben. Eine Entscheidung, die ihm nicht leicht viel, wie er heute erzählt. "Ich dachte: 'Ich kann wegen meiner Kinder nicht gehen, aber ich bin nicht glücklich, was soll ich tun?' Und was ich getan habe, war [ich] trank eine Flasche Scotch und schlief auf der Couch ein, was sich als keine Lösung herausstellte."

Ben Affleck und Jennifer Garner waren von 2005 bis 2018 verheiratet. Sie hätten versucht, im Interesse ihrer drei Kinder an ihrer Ehe zu arbeiten: Violet (16), Seraphina (12) und der neunjährige Samuel. Am Ende stellte sich die Scheidung aber als die beste Entscheidung für Affleck heraus.