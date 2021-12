Nach Streit mit JLo wegen Interview über Garner: Ben Affleck rudert zurück

Mit seinem Interview in der "Howard Stern Show" sorgte Ben Affleck diese Woche für Schlagzeilen. Schonungslos ehrlich sprach der Schauspieler darin über seine früheren Alkoholprobleme und seine Scheidung von seiner Ex-Frau Jennifer Garner. Der Hollywoodstar meinte unter anderem, er wäre heute nicht trocken, wenn er verheiratet geblieben wäre. "Ein Grund, warum ich mit dem Trinken angefangen habe, war, dass ich gefangen war", stellte er fest. "Wir wären uns wahrscheinlich gegenseitig an die Kehle gegangen. Ich hätte wahrscheinlich immer noch getrunken."

Ben Affleck: Ärger mit JLo wegen Interview über Jennifer Garner?

Seine Aussagen sollen dem "Batman"-Star Ärger mit seiner aktuellen Freundin, Jennifer Lopez, mit der Affleck in der Vergangenheit schon einmal liiert war, eingehandelt haben. Ein Insider behauptet gegenüber Page Six, dass JLo über das Interview alles andere als glücklich sein soll. "[Lopez] ist sauer", wird die Quelle aus dem Umfeld der Sängerin zitiert. "Sie wird hineingezogen, weil sie mit ihm zusammen ist. Sie will nicht hineingezogen werden."