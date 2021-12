Wie zwei Teenies: JLo und Affleck gehen bei NBA-Spiel auf Tuchfühlung

Ihre Liebes-Reunion hielten Sängerin Jennifer Lopez und Ben Affleck anfangs noch geheim. Mittlerweile turtelt das On-Off-Paar aber schon seit einiger Zeit völlig ungeniert in der Öffentlichkeit. So auch bei einem NBA-Spiel, das JLo und Affleck kürzlich zusammen in Los Angeles besuchten.

Ben Affleck und Jennifer Lopez: Basketballspiel wurde zur Nebensache

Die beiden Turteltauben wohnten einem Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Boston Celtics im Staples Center in L.A. bei. Als gutbetuchte Promis hatten sie die Ehre, beinfrei in der ersten Reihe zu sitzen. Das Spiel schien JLo und ihren Freund aber so gut wie gar nicht zu interessieren. Stattdessen wurde innig gekuschelt.

Lopez hatte nur Augen für Affleck, schmachtete diesen mit liebevollen Blicken regelrecht an. Und auch der Hollywoodstar schenkte seiner Liebsten einen Großteil seiner Aufmerksamkeit.