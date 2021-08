Sorge um Rückfall: Bricht Jennifer Lopez Ben Affleck das Herz?

Verliebt wie eh und je zelebrierten Ben Affleck und Jennifer Lopez ihre wiederentfachte Beziehung kürzlich im gemeinsamen Liebes-Urlaub in Saint Tropez, wo JLo bei dieser Gelegenheit mit ihrer alten, neuen Liebe auch ihren 52. Geburtstag gefeiert hat. Hatten sie ihre Beziehung nach Lopez' Trennung von Alexander Rodriguez noch geheim gehalten, inszenieren "Bennifer" ihr Turtel-Comeback inzwischen völlig ungeniert in der Öffentlichkeit. Mittlerweile soll das Paar, das zwischen 2002 und 2004 schon einmal zusammen war, sogar auf der Suche nach einem gemeinsamen Liebesnest in Los Angeles sein. Doch während Affleck und Lopez sichtlich ihr Liebesglück genießen, werden böse Gerüchte um ihre Beziehung laut.

Bennifer: Großes Liebes-Comeback nur Show?

So glamourös die Musikerin und der Schauspieler ihre Reunion nach auch inszenieren würden - hinter den Kulissen soll das Verhältnis gar nicht so perfekt sein, behauptet ein vermeintlicher Insider gegenüber dem US-Klatschblatt Star. "Sie haben es meisterhaft geschafft, ein Märchen in die Welt zu projizieren, in dem sie sich wieder Hals über Kopf verliebt haben, aber es ist für sie alles eine Art Spiel und eine andere Geschichte, wenn die Kameras ausgeschaltet sind", wird die anonyme Quelle zitiert.

Über Lopez heißt es sogar, wie würde ihre Beziehung zu Affleck ausnutzen, um ihren Ex-Verlobten Rodriguez eines auszuwischen. "Jen würde es leugnen, aber es gibt definitiv eine Seite von ihr, die es genießt, Alex zu ärgern und mit Ben zur Schau zu stellen, was sie hat", so die Quelle.