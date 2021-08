Wofür Jennifer Aniston Jennifer Lopez beneidet (es ist nicht Ben Affleck)

Ein deutliches Signal für die Neuauflage von "Bennifer" - über die seit längerem spekuliert wird - hat Popstar Jennifer Lopez an ihrem 52. Geburtstag am 24. Juli gegeben. In Fotos und Videos auf Instagram und Twitter posierte die Sängerin auf einer Yacht mit Bikini und Hut. In einem Schnappschuss zeigt sich Lopez in den Armen von Oscar-Preisträger Ben Affleck samt innigem Kuss. Das Posting versah der Star mit der Zahl 52 und einem roten Herz-Emoji. Ob ihre neue alte Liebe der Grund für Lopez' aktuellen Glow ist, sei dahingestellt - eine Kollegin ist jedenfalls zumindest ein bisschen neidisch auf das Aussehen der Sängerin: Jennifer Aniston.

Aniston beneidet Lopez' für ihre Red-Carpet-Auftritte

"Weißt du, wer meiner Meinung nach den roten Teppich beherrscht? J. Lo", sagte die 52-jährige Aniston in einem Interview mit InStyle. "Ich möchte wissen, was sie immer so gut aussehen lässt. Es ist unglaublich (...), sie ist einfach so wunderschön."

Dass J.Lo viel für ihren Look machen muss, glaubt sie nicht: "Sie fällt morgens so aus dem Bett", ist Aniston sich sicher. Auch wenn sich Lopez Berichten zufolge für die Schönheit regelrecht kasteien soll. Sie selbst sei bei Auftritten unsicherer. "Ich habe keine Ahnung, wie man am besten auf dem roten Teppich steht, aber man tut, was mach kann", verriet sie.