Jennifer Lopez' extremes Fitness-Regime: So kasteit sie sich für die Schönheit

Gerade erst sorgte Jennifer Lopez in ihrem Urlaub auf den Turks- und Caicosinseln in der Karibik bei ihren Fans für Erstaunen, als Paparazzi ihren durchtrainierten Körper im Bikini fotografierten. Und auch auf Instagram zeigte sich JLo ganz sportlich auf Bildern aus dem Urlaub. Dass die zweifache Mutter mit 51 Jahren noch immer so fit ist, kommt aber nicht von ungefähr: Die Musikerin tut so einiges für die Schönheit und kennt bei ihrer Fitnessroutine kein Erbarmen.

So trainiert Jennifer Lopez

Und fit muss sie sein, wenn sie auf der Bühne steht und ihre fulminanten Performances und Tanzmoves zum Besten gibt. Um in Form zu bleiben, trainiert Jennifer Lopez regelmäßig. Drei bis vier Mal die Woche würde sie trainieren, verriet die Sängerin und Schauspielerin gegenüber US Weekly. High-Intensity-Workouts, Krafttraining, Zirkeltraining, Kickboxing und Training mit Gymnastikbällen gehören zur Fitnessroutine des in New York geborenen Multitalents.