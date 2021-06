Jennifer Aniston: Warum "Friends"-Fans Rachel und Ross so lieben

"Friends" folgte dem Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie um Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe startete im Jahr 1994 in den USA. Zwei Jahre später kam sie nach Deutschland. "Friends" lief bis 2004, zum Schluss sollen die Hauptdarsteller eine Million US-Dollar pro Folge bekommen haben.

Aus Anistons und Schwimmers Verknalltheit sei aber nie geworden, sagte Schwimmer. "Es war wie zwei Schiffe, die aneinander vorbeifahren, denn einer von uns war immer in einer Beziehung und diese Grenze haben wir nie überschritten." Der erste Kuss der beiden sei dann als Bildschirm-Paar in der Serie vor laufender Kamera passiert. "Wir haben alle unsere Zuneigung und Liebe füreinander in Ross und Rachel geleitet", sagte Aniston.