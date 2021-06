Aniston und Cox: Das Ende einer jahrzehntelangen Freundschaft?

Dem Klatschblatt zufolge soll ausgerechnet Anistons beste Freundin Cox am meisten mit diesem Umstand gehadert und die 52-Jährige sogar als "herrisch und egoistisch" bezeichnet haben. Auch über die Enthüllung, dass Jennifer Aniston und David Schwimmer während der ersten Staffel ineinander verknallt waren, soll Cox abgelästert haben. "Courteney fand es ironisch, dass Jen so eine große Sache aus ihren 'Gefühlen' für David machte, da sie es früher immer geleugnet hat", wird der Insider zititert.

Hinzu kommt, dass sich die Karrieren der beiden Freundinnen seit dem "Friends"-Aus nicht unterschiedlicher hätten entwickeln können. Während Aniston in Hollywood nach wie vor gefragt ist, kam Cox' Karriere nicht so recht in die Schwünge - was die Freundschaft der beiden bisher aber nie belastet hat.

Jennifer Aniston und Courteney Cox haben sich zu den bösen Gerüchten bisher nicht geäußert. Dass Jennifer Aniston jetzt Cox' Tochter Coco, deren Taufpatin sie ist, mit einem gemeinsamen, alten Schnappschuss zum 17. Geburtstag gratuliert hat, könnte man aber als Dementi deuten.