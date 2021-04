Wieso "Friends"-Star Courteney Cox keine Rollen mehr bekommt

Das langerwartete "Friends"-Comeback mit den fünf Hauptdarstellern Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Matthew Perry ist bereits im Kasten, nachdem die Aufnahmen wegen Corona zuvor mehrfach verschoben werden mussten. Am 11. April teilten die Produzenten mit, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind. Wann das "Friends"-Special ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Für einige der ehemaligen Serien-Stars bringt der Hype um die Sonderfolge ein mögliches Karriere-Comeback mit sich. Denn nicht alle waren nach dem "Friends"-Aus im Jahr 2004 so erfolgreich wie Rachel Green-Darstellerin Jennifer Aniston. So hatte ihre Kollegin Courteney Cox, die mit Aniston privat eng befreundet ist, in den vergangenen Jahren mit einer Karriere-Flaute zu kämpfen.

Cox lehnte "Desperate Housewives"-Hauptrolle ab

Wirklich erfolgreich war zuletzt nur ein Projekt der 56-Jährigen, nämlich die von 2009 bis 2015 ausgestrahlte Serie "Cougar Town". Seitdem ist es verhältnismäßig ruhig um die Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann David Arquette eine gemeinsame Tochter namens Coco hat, geworden.

Ein Mitgrund, warum das große Comeback nach "Friends" ausblieb, dürfte laut Brancheninsidern der Umstand gewesen sein, dass Cox eine Hauptrolle in der Erfolgsserie "Desperate Housewives" abgelehnt hat. Laut Rolling Stone war die in Alabama geborene Schauspielerin für die Rolle der Susan Meyer im Rennen, die schließlich an Teri Hatcher vergeben wurde.

Cox soll die erste Wahl von Produzent Marc Cherry gewesen sein. Doch sie lehnte ab, weil sie zum Zeitpunkt des Castings im Jahr 2004 bereits mit ihrer Tochter schwanger war.

Kömodie "Zoom" war Riesen-Flop

Auch nicht gerade förderlich: Cox' Komödie "Zoom" aus dem Jahr 2006 floppte gewaltig. Der Film brachte weltweit nur 12,5 Millionen US-Dollar ein - bei einem Budget von 75 Millionen. Cox wurde für ihre Darbietung obendrein von Kritikern verissen. Tim Allen, der in "Zoom" die Hauptrolle spielte, wurde damals sogar eine Goldene Himbeere als schlechtester Schauspieler verliehen.