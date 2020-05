"Friends": Courteney Cox verrät ihre Lieblingsfolgen

"Die Thanksgiving-Folgen sind meine Lieblingsepisoden. Ich habe bisher nur die erste Staffel gesehen, aber die Folge zu Thanksgiving, in der wir alle die Rückblende hatten ist meine Lieblingsfolge", sagte Cox, die zehn Staffeln lang die Monica Geller in der Kult-Serie spielte. Sie fügte hinzu, dass sie sich nach dem Ansehen dieser speziellen Episode daran erinnerte, dass das Spielen der übergewichtigen Monica eines ihrer Lieblingsdinge in der Serie war, weil sie sich so frei gefühlt habe.