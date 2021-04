Keine sauberen Westen: Die dunklen Geheimnisse der "Friends"-Stars

Jennifer Aniston verärgerte Witwe ihres Ex-Freundes

In einem Interview mit der "New York Times" aus dem Jahr 2015 plauderte Jennifer Aniston über einen Ex-Freund, der Jahrzehnte nach ihrer Trennung an Krebs gestorben war, aus: "Er wäre derjenige gewesen. Aber ich war 25 und ich war dumm. Er muss mir Justin [Theroux, ihren damaligen Verlobten] geschickt haben, um das alles wieder gut zu machen." Bei besagtem Ex-Freund handelte es sich um Schauspieler, Daniel McDonald, dessen Witwe Mujah Maraini-Melehi Anistons Kommentare gar nicht lustig fand. Gegenüber Inside Entertainment beschuldigte sie Aniston, das Gedenken an ihren Mann "ausgenutzt" zu haben. "Er hätte all diese ungebetenen Aufmerksamkeiten aufgrund seiner früheren Beziehung zu Jennifer nicht gutgeheißen", stellte die erboste Witwe klar. "Es tut mir leid, dass Jennifer den Schatz, der Daniel war, nicht erkannt hat, als sie die Chance hatte, lange bevor er und ich uns trafen und lange bevor er starb. Es schmerzt mich, die Schlagzeilen zu lesen, die darauf hinweisen, dass sie ihn auf tragische Weise verloren hat, obwohl sie während seiner langen und schwierigen Krankheit nicht anwesend war."