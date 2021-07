So dekadent feierten Ben Affleck und Jennifer Lopez JLos 52. Geburtstag

Jennifer Lopez ist am 24. Juli 52 Jahre alt geworden. Ihren Geburtstag hat sie zusammen mit Ben Affleck in Frankreich gefeiert. Das Paar hat vor einiger Zeit Jahre nach seiner Trennung wieder zueinander gefunden und genießt derzeit seinen zweiten Beziehungs-Anlauf. Das Wochenende verbrachten "Bennifer" - so der Spitzname, der Affleck und JLo von der Boulevardpresse verpasst wurde - in Saint Tropez. Ein Insider verrät, wie die beiden Turteltauben Lopez' Geburtstag verbracht haben.

Lopez: Geburtstagparty mit Ben Affleck

Demnach soll der romantische gemeinsame Trip an die französische Rivera anlässlich des Geburtstages stattgefunden haben. Die beiden sollen an JLos großem Tag laut Hollywood Life tagsüber die Sonne bei einem Yachtausflug genossen haben. Am Samtsagabend wurde dann im Nachtclub "L’Opera" mit einer Gruppe von Freunden gefeiert. "JLo feierte mit engen Freunden. Sie war bester Laune und so glücklich wie schon lange nicht mehr", plaudert eine Quelle über Lopez' Geburtstagsparty aus. Ihre 13-jährigen Zwillinge Max und Emme sollen nicht anwesend gewesen sein. "Es war eine Reise nur für Erwachsene", so der Insider.