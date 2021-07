Im zweiten Anlauf scheinen Musikerin Jennifer Lopez und Schauspieler Ben Affleck ihre Liebe erst so richtig zu genießen. Nach längeren Gerüchten, haben Paparazzi-Bilder mittlerweile bestätigt, was sich viele Fans der beiden wohl nicht hätten träumen lassen: Zwischen JLo und Affleck dürfte es mehr als nur gefunkt haben. Inzwischen machen die beiden auch in der Öffentlichkeit kein Geheimnis mehr aus ihrer neu entflammten Liebe. Offiziell kommentiert haben sie diese bislang aber nicht. Dafür haben die beiden nun erstmals zusammen auf Instagram gezeigt.

"Bennifer" geben Instagram-Debüt

Gemeinsam besuchten das (wieder) frischverliebte Paar die Party anlässlich des 51. Geburtstages von "King of Queens"-Star Leah Remini. Diese teilte ein Video, in dem Schnappschüsse der Party zusammengeschnitten worden waren - darunter auch ein Foto, auf dem sie zusammen mit JLo und Affleck zu sehen ist.