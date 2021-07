Ben Affleck und Lopez: Provokante Liebes-Show in Saint Tropez

Und wie es wieder gefunkt hat, zwischen dem einstigen Traumpaar Jennifer Lopez und Ben Affeck. Nach längeren Gerüchten um ein Liebes-Comeback, zeigen sich die beiden inzwischen völlig ungehemmt in der Öffentlichkeit. Aktuell wird im gemeinsamen Urlaub in Saint Tropez geturtelt. Nachdem Lopez bereits ein Schmuse-Selfie aus den Liebes-Ferien auf Instagram gepostet hat, wurden "Bennifer" - so der einstige Spitzname des Duos - nun sichtlich verliebt auf einer Yacht von Paparazzi geknipst.

"Bennifer" schmusen an Deck einer Yacht

An Deck der Yacht wurde wild geschmust. Die Sängerin räkelte sich im knappen Bikini an der Seite des Schauspielers. Auf einigen der Bilder hat Affleck die Hand auf JLos Po gelegt - wie einst schon in der berühmten Szene aus Lopez' Musikvideo zu "Jenny From the Block" aus dem Jahr 2002. In Anbetracht der provokanten Geste, dürfte den beiden sehr wohl bewusst gewesen sein, dass sie neugierig von Fotografen beäugt wurden. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos von der Urlaubs-Liebes-Show des Paares.