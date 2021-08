Hochzeit mit JLo? Ben Affleck beim (Verlobungs-)Ring-Shoppen gesichtet

Wird am Ende doch noch geheiratet? Ben Affleck und Jennifer Lopez haben einen zweiten Liebes-Anlauf gewagt und genießen derzeit ihre neu aufgeblühte Beziehung. Die beiden waren in der Vergangenheit bereits verlobt, haben sich 2004 aber nach rund zweijähriger Beziehung kurz vor der Hochzeit getrennt. Nun macht es den Eindruck, als könnten für die Sängerin und den Hollywoodstar diesesmal tatsächlich die Hochzeitsglocken läuten.

Ben Affleck: Auf der Suche nach einem Verlobungsring?

Zumindest wurde Affleck nun dabei gesichtet, wie er sich in Century City, Kalifornien, in Begleitung seiner Mutter Sam und seines Sohnes Samuel Monday beim Juwelier Tiffany nach einem Ring umsah. Page Six veröffentlichte Fotos, die den Schauspieler im Nobel-Geschäft zeigen. Ob er auf der Suche nach einem passenden Verlobungsring für Jennifer Lopez war? Darüber kann natürlich nur spekuliert werden.