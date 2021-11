Keine Freunde mehr? Böses Gerücht um Ben Affleck und Matt Damon

Selbst an einem so schnelllebigen Ort wie Hollywood sind langjährige Promi-Freundschaften keine Seltenheit. So beweisen die guten, alten Kumpels Ben Affleck und Matt Damon schon seit ihrer Schulzeit, dass Rivalität nicht unbedingt sein muss - selbst wenn man im selben Business Karriere machen will. Nun verbreitet aber ein Klatschmagazin ein böses Gerücht um die befreundeten Schauspieler. Die Gazette National Enquirer behauptet, Affleck und Damon würden nach ihrer Zusammenarbeit für den Film "The Last Duel" künftige gemeinsame Projekte ablehnen. Sollte die langjährige Bromance damit zu Ende sein?

Enttäuschung über Flop von "The Last Duel"

Ben Affleck und Matt Damon standen für den neuen Ridley Scott-Streifen gemeinsam vor der Kamera. Während Damon die männliche Hauptrolle übernehmen durfte, tritt Affleck in einer Nebenrolle in "The Last Duel" auf. Das Historiendrama ist seit 14. Oktober im Kino zu sehen, spielte bislang aber gerade einmal knapp 27,5 Millionen US-Dollar ein. Gekostet haben soll das fulminante Filmprojekt 100 Millionen, was "The Last Duel" zu einem riesigen Flop macht.