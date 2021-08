Liebes-Comeback? Kardashian in Hochzeitskleid bei Kanye West-Show

Wollen Kanye West und Kim Kardashian damit etwa etwas andeuten? Bei Wests jüngster Präsentation seines Albums "Donda" zeigte sich seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian in einem weißen Hochzeitskleid - was ordentlich für Spekulationen sorgt.

Kim im weißen Hochzeitkleid bei Kanye West-Show

In Kanye Wests Heimatstadt Chicago war Kim mit von der Partie, als der Vater ihrer vier Kinder sein neues Album präsentierte. Hier abolvierte sie einen ganz besonderen Auftritt. Fast 40.000 Fans wurden ins Soldier Field-Stadion eingeladen, wo den Teilnehmern vor Ort Impfungen angeboten wurden. An der Veranstaltung nahmen auch der umstrittene Rapper DaBaby und Rockstar Marilyn Manson teil, der kürzlich mehrere Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs zurückgewiesen hat.

Highlight und Schlusslicht der Show war aber Kim Kardashian. Nachdem sie Anfang des Jahres die Scheidung eingereicht hatte, schritt sie im Soldier Field-Stadion die Bühne in einem weißen Hochzeitskleid ab. Die 40-Jährige betrat das Stadion in Brautkleid mit einem langen Schleier über ihrem Gesicht. Zu Wests neuem Song "No Child Left Behind" schritt sie durch eine Menge von Tänzern. Dann machte sie vor West halt, der sie kurz anstrahlte, bevor das Licht im Football-Stadion erlosch und die Show vorbei war.