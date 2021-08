Scheidung abgeblasen? Versöhnungs-Gerüchte um West und Kardashian

Ein Mitgrund für die Spekulationen, dass das Ex-Paar seiner Liebe doch noch eine Chance geben könnte, ist wohl die Tatsache, dass Kardashian kürzlich bei Wests Auftritten gesehen wurde und ihn unterstützte. Sie war mit den vier gemeinsamen Kindern nach Atlanta geflogen, damit diese Zeit mit ihrem Papa verbringen können. Zusammen mit den Kindern besuchte die 40-Jährige auch eine Release-Party zu Kanye Wests neuem Album "Donda", bei der sich das Ex-Paar im Partner-Look zeigte. Nur zwei Wochen zuvor hatte Kim schon einmal eine Album-Party mit dem gemeinsamen Nachwuchs besucht. Außerdem postete Kardashian ein Foto in einer Instagram-Story, mit dem sie demonstrierte, Wests neues Album im Auto zu hören.

Dass sich das Ex-Paar erneut gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigt, sorgte bei Fans für Spekulationen. So wurde auf Twitter gerätselt, ob die beiden vielleicht wieder zusammenkommen. Während die einen auf ein Liebes-Comeback hoffen, loben andere die Unterstützung, die Kardashian ihrem Ex bietet.

Die öffentliche Unterstützung ihres Noch-Ehemannes sorgt nicht ohne Grund für Verwunderung. Immerhin hieß es noch vor einigen Monaten, dass das Ex-Paar kaum noch miteinander reden würde. Über West wurde im März sogar behauptet, er hätte seine Nummer geändert und Kardashian mitgeteilt, sie könne ihn nur noch über sein Sicherheitspersonal kontaktieren.

Kim Kardashian hingegen hatte in einer kürzlich erschienenen Episode von "Keeping Up with the Kardashians" über ihre Trennung gesprochen und zugegeben, dass West "eine Frau haben sollte, die jeden seiner Schritte unterstützt und mit ihm reist". Zu der aktuellen Entwicklung in Bezug auf ihre Scheidung haben sich der Rapper und der Reality-Star bisher aber nicht offiziell geäußert.