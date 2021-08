Kate Middleton brachte Kim Kardashian zum Weinen

Der US-Reality-Star Kim Kardashian ("Keeping Up With the Kardashians") und die britische Herzogin Kate mögen auf den ersten Blick nicht besonders viel gemein haben. Eine Erfahrung eint sie aber: Sie wurden beinahe zur selben Zeit im Jahr 2013 erstmals Mutter - gefundenes Fressen für die Boulevard-Presse. Denn Kim und Kate wurden medial gegeneinander ausgespielt, worunter sie stark gelitten habe, wie Kardashian nun im "We Are Supported By"-Podcast der Schauspielerinnen Kristen Bell and Monica Padman verriet. Die diffamierenden Vergleiche mit Catherine in Bezug auf ihre Körper in der Schwangerschaft hätten sie zum Verzweifeln gebracht. "Es war wirklich, wirklich verrückt", so Kardashian. "Es war so schlimm (...). Es hat mein Selbstwertgefühl zerstört. Ich kann wirklich nicht glauben, dass das akzeptabel und in Ordnung war. Ich bin zuhause gesessen und habe die ganze Zeit geweint."