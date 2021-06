Kardashian: Schonungsloses Resümee über unerfüllte Ehe mit Kanye West

"Ich hätte nie gedacht, dass ich einsam bin. Aber als ich dieses Jahr 40 wurde, dachte ich: 'Nein, ich möchte keinen Ehemann, der in einem ganz anderen Staat lebt'" - offen wie nie schildert Kim Kardashian in der Reality-Show Keeping Up With The Kardashians ihre Gründe für ihre Sheidung von ihrem Ehemann Kanye West.

Kardashian über ihr einsames Leben an Kanyes Seite

Im Februar hatte die vierfache Mutter die Scheidung eingereicht. In einem Gespräch mit ihrer Mutter Kris Jenner, welches einen Monat vor der Einrichung der Scheidung aufgezeichnet wurde, geht Kardashian detailiert darauf ein, wieso sie sich zur Trennung entschieden hat. Als sie 40 wurde, habe sie festgestellt, dass sie "die meiste Zeit über unglücklich war", so Wests Noch-Ehefrau.

"Ich habe das Gefühl, dass ich im Leben so hart gearbeitet habe, um alles zu erreichen, was ich wollte, und ich habe meine Erwartungen erfüllt und zehnmal mehr erreicht, als ich es für menschlich hielt", erklärt sie. "Aber ich habe kein Leben, mit dem ich das teilen kann."