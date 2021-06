Kanye West entfolgt Kim Kardashian und ihre Schwestern auf Twitter

Während Kanye West aktuell eine Romanze mit Model Irina Shayk nachgesagt wird, sorgt seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian mit offenherzigen Aussagen über ihre gescheiterte Ehe für Schlagzeilen. In ihrer Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" sprach die 40-Jährige jetzt erstmals darüber, was sie dazu bewogen habe, die Scheidung von West einzureichen. Sie habe sich einsam gefühlt in ihrer Ehe, verriet die vierfache Mutter. Erst als sie 40 wurde, habe sie realisiert, dass sie nicht glücklich ist an der Seite eines Mannes, der die meiste Zeit über in einem anderen Staat lebt.

Kanye West entfolgt Kardashians

Nun macht West mit einem radikalen Schritt von sich reden: Es sieht ganz danach aus, als hätte der Musiker seine Noch-Ehefrau und ihre Schwestern auf Twitter entfolgt. Eigentlich ist West seit November vergangenen Jahres nicht mehr auf der Mikroblogging-Plattform aktiv. Aufmerksamen Fans ist jedoch aufgefallen, dass West nicht nur seine Ex, sondern auch ihre Schwestern Kourtney und Khloe auf Twitter entfolgt hat.