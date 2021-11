Realitätsverlust? Kanye West leugnet Scheidung - und postet Schmuse-Foto mit Kim

Im Februar dieses Jahres hat Kim Kardashian die Scheidung von Kanye West eingereicht, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist. Während der Reality-Star in Bad Boy Pete Davidson inzwischen eine neue Liebe gefunden zu haben scheint, macht es allerdings Eindruck, als hätte West die Trennung noch nicht so ganz verdaut. Erst vor wenigen Tagen erklärte der Rapper bei einem offiziellen Auftritt, dass er um seine Familie kämpfen werde. Nun teilte West auf in einer Instagram-Story einen Schnappschuss aus guten, alten Zeiten, auf dem er und Kardashian küssend zu sehen sind.

Kanye West: Kann er Trennung nicht akzeptieren?

Immer wieder streut der Musiker Gerüchte, wonach er und die Mutter seiner vier Kinder ihrer Liebe doch noch eine Chance geben könnten. Nachdem Kardashian die Scheidung erstmals im TV bestätigt hatte, nannte West dies eine "Lüge".