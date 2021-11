Mit diesem berühmten Komiker hält Kim Kardashian jetzt Händchen

In der Achterbahn wurden die beiden sogar beim Händchenhalten gesehen. Obwohl die beiden sehr vertraut wirkten, sollen sie aber nicht mehr als Freunde sein. "Sie verkehren in denselben Kreisen, also werden sie von Zeit zu Zeit zusammen sein", sagte ein Insider gegenüber People.

Aber, wie heißt es doch so schön? Was nicht ist, kann ja noch werden.