Kim Kardashian und Pete Davidson: Erstes gemeinsames Bild auf Social Media

Seit einigen Wochen brodelt die Gerüchteküche um eine angebliche Beziehung zwischen Reality-Star Kim Kardashian und Komiker Pete Davidson. Immer öfters wurden die beiden seit ihrem gemeinsamen Auftritt in der amerikanischen Sendung "Saturday Night Live" vergangenen Oktober gesichtet. Nun teilte der Rapper Flavor Flav ein gemeinsames Bild auf seinem Instagram Profil auf dem Kardashian und Davidson in Schlafanzügen zu sehen sind. Kims Mutter und Managerin Kris Jenner ist ebenfalls darauf zu sehen. Das Foto scheint beim 28. Geburtstag von Davidson entstanden zu sein, welchen Kim in der Villa ihrer Mutter ausgerichtet haben soll.

Liebes-Auftritt in der Öffentlichkeit

Zudem veröffentlichte die Daily Mail Bilder, auf dem die beiden händchenhaltend auf der Straße zu sehen sind. Damit scheint es nun endgültig offiziell zu sein, dass sie tatsächlich zusammen sind. Die vierfache Mutter zeigte sich bei diesem gemeinsamen Auftritt mit dem Ex-Freund von Ariana Grande in Jogginghose und in einem Schlabber-Look, den man von der sonst sehr modebewussten Frau nicht oft zu Gesicht bekommt.