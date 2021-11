Kim Kardashian und ihr Neuer: So tickt "Bad Boy" Pete Davidson

Kardashians neuer "Bad Boy" ist bei der Damenwelt sehr beliebt, schon einige prominente Ladys wurden an seiner Seite gesichtet. So war er schon mit Sängerin Ariana Grande (28), Schauspielerin Kate Beckinsale (48), Schauspielerin Margaret Qualley (27), Supermodel Kaia Gerber (20) und „Bridgerton“-Star Phoebe Dynevor(26), die jetzt übrigens Will-Smith-Sohn Jaden (23) daten soll, liiert.

Aufgewachsen in New York, erlitt er 2001 einen schweren Schicksalsschlag. Sein Vater, ein Feuerwehrmann, verstarb beim Terroranschlag auf das World Trade Center. Pete musste daraufhin in Therapie. Er verarbeitet das auch noch nach wie vor in seinen Bühnenshows.

"Es ist wirklich lustig! Über Dinge, die mich wirklich traurig machen, spreche ich. Wenn es lustig ist, tut es nicht mehr weh."