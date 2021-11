US-Häftling entgeht Todesstrafe in letzter Minute - auch dank Kim Kardashian

Anfang vergangenen Jahres erklärten die zuständigen Behörden in dem Bundesstaat dann, wieder Hinrichtungen mit der Giftspritze vollstrecken zu wollen, weil eine „zuverlässige Versorgung“ mit Medikamenten gewährleistet sei. Bei der letzten Hinrichtung in Oklahoma vor der Aussetzung war im Januar 2015 ein Mittel eingesetzt worden, das für eine Exekution gar nicht vorgesehen war.

Nach Angaben des Death Penalty Information Center steht am 9. Dezember die nächste Hinrichtung in Oklahoma an. In 27 von 50 US-Bundesstaaten ist die Todesstrafe weder abgeschafft noch durch ein Moratorium ausgesetzt worden.

Kim Kardashian, die nebenbei ein Jus-Studium absolviert, bedankte sich auf Twitter überschwänglich bei Gouverneur Stitt. Sie habe den ganzen Tag vor der angesetzten Exekution mit Julius Jones am Telefon verbracht. Man habe ihm schon Mittel zu Beruhigung angeboten, doch er habe sie abgelehnt, um "in Frieden" sterben zu können. Nun sei er überglücklich, dass er nach zwanzig Jahren seine Familie wieder umarmen könne.