Kanye West prahlt mit Liebes-Comeback mit Kim: Alles nur PR?

Nach Spekulationen um ein mögliches Liebes-Comeback bei Kim Kardashian und Kanye West, heizt Letzterer nun selbst das Gerücht an, wieder mit seiner Noch-Ehefrau zusammen zu sein. Laut Page Six soll sich der Rapper bei seinen Freunden aus dem Musikbusiness damit brüsten, dass er und Kardashian wieder ein Paar sind. Doch angeblich will ihm niemand Glauben schenken.

Liebes-Comeback oder PR-Strategie?

Im Februar diesen Jahres hatte Kim Kardashian die Scheidung eingereicht, nachdem es in ihrer Ehe mit West schon länger gekriselt haben soll. Nachdem Kardashian ihren Noch-Ehemann in den vergangenen Wochen mehrfach zu Auftritten begleitet hatte, wurden aber Spekulationen um eine mögliche Liebes-Reunion laut. Diese Woche hatte sich Kardashian bei Wests Präsentation seines neuen Albums "Donda" in Chicago dann auch noch in einem weißen Hochzeitskleid auf der Bühne präsentiert - was die Spekulationen weiter anheizte.