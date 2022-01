Kanye West und Julia Fox: Frischgebackenes Liebes-Paar wagt den nächsten Schritt

Nach mehreren gemeinsamen Dates hat Schauspielerin Julia Fox zu Beginn des Jahres ihre Beziehung mit Rapper Kanye West bestätigt. Kennengelernt habe sie den Rapper bei einer Silvesterparty in Miami, wo es eine "sofortige Verbindung" zwischen ihnen gegeben habe, schrieb Fox, die früher unter anderem als Domina gearbeitet hat, in einem Beitrag für das Interview Magazine. Beim zweiten Treffen habe er mit ihr ein Theaterstück und ihr New Yorker Lieblingsrestaurant besucht, schwärmte die Aktrice von ihrem neuen Freund.

Kanye West und Julia Fox: Im Denim-Look bei Kenzo

Nach dem Liebes-Outing haben Fox und der Noch-Ehemann von Reality-Star Kim Kardashian nun den nächsten Schritt gewagt und sich Seite an Seite bei der Kenzo-Modeschau auf der Paris Fashion Week gezeigt. Hier präsentierten sie sich zum ersten Mal ganz offiziell als Paar auf dem roten Teppich.

Dass sie zusammengehören, machten die beiden mit Outfits im Partnerlook deutlich. Der Musikerin und die Schauspielerin zeigten sich bei ihrem gemeinsamen Red Carpet-Debüt von Kopf bis Fuß im angesagten Jeans-Look - wobei Fox ihre durchtrainierten Bauchmuskeln in einer superkurzen Denim-Jacke zur Schau stellte.

Kanye West, der sich seit kurzem Ye nennt, markierte neben Fox in einer übergroßen Jeansjacke und einer Jeanshose, gepaart mit klobigen schwarzen Stiefeln, Handschuhen und Sonnenbrille den coolen Macker. Macht also ganz den Eindruck, als würden die beiden - zumindest modetechnisch - gut zusammenpassen.