Kanye West: Formt er Partnerin Julia Fox zur neuen Kim Kardashian?

Erst gestern teilte die Schauspielerin in einer f√ľr begrenzte Zeit aufrufbaren Instagram-Story ein Bild, das zeigte, wie Kanye West sie schminkte. Dazu schrieb sie: "Wollt ihr wissen, wer mein liebster Make-up-Artist ist?" Doch nicht nur die Schminke der Schauspielerin d√ľrfte der Musiker unter Kontrolle haben, denn auch modisch scheint West seine neue Partnerin unter seine Fittiche genommen zu haben.

Julia Fox im Partner-Look mit Kanye West

Seit West und Fox ein Paar sind, nutzten sie bisher jede Gelegenheit, sich gemeinsam in der √Ėffentlichkeit zu zeigen. Die beiden posierten schon gemeinsam bei Red-Carpet-Events und Modeschauen vor etlichen Kameras. Dabei fiel allerdings nicht nur die Zurschaustellung der Beziehung auf, sondern auch der neue Look von Julia Fox. War man es von Kanye West bisher gewohnt, dass er als gefeierter Modedesigner auch selbst gerne in auff√§lligen Outfits zu sehen ist, war Fox vor ihrer Beziehung mit dem "Touch the Sky"-Star noch nicht wirklich auf dem Radar der Mode-Polizei. Allein in den letzten Tagen lieferten die beiden eine wilde Partner-Look-Show bei ihrem √∂ffentlichen Auftritt-Marathon.