Versöhnung bei Kim Kardashian und Kanye West?

Seit Wochen zieht sich die Trennung von Unternehmerin Kim Kardashian und Musiker Kanye West weltweit durch die Medien. Sogar zum Geburtstag seiner Tochter North durfte der Musiker angeblich nicht kommen. Nun veröffentlichte der Rapper auch noch einen Song, in dem er dem Neuen seiner Ex, Komiker Pete Davidson, laut Liedtext Prügel androhte. Trotz des angeblichen Rosenkriegs könnte die 41-Jährige Ex-Partnern von West nun allerdings einen Schritt in Richtung Versöhnung gegangen sein.

Kim Kardashian trägt Schuhe ihres Ex-Partners

Auf Instagram teilte der "Keeping up with the Kardashians"-Star ein Bild von sich, auf dem er im Privat-Jet für ihre 281 Millionen Follower posierte. Bei Kim Kardashians dezenten Styling und sportlichen Outfit stachen vielen aber besonders ihre Schuhe ins Auge.