Kanye West und Julia Fox: Neigt sich ihre Romanze bereits dem Ende zu?

Julia Fox und Kanye West: "Wurde etwas ruhiger"

Doch auch wenn die "Der schwarze Diamant"-Darstellerin die Trennungsger├╝chte dementierte, d├╝rfte es bei den beiden trotzdem angeblich nicht mehr ganz so rosig laufen. Eine Quelle teilte PEOPLE mit, dass die Beziehung des Paares wohl am seidenen Faden h├Ąngen w├╝rde. Getrennte Wohnorte und die damit verbundene Distanz w├╝rden ihnen zu schaffen machen.

"Julia lebt in New York City und Kanye haupts├Ąchlich in Los Angeles. Die Entfernung macht es f├╝r sie schwierigÔÇť, sagte der Insider dem Promi-Magazin und fuhr fort: "Sie sind immer noch in Kontakt und werden sich sehen, wenn sie k├Ânnen. Kanye mag sie wirklich. Man kann aber sagen, dass es bei den beiden wieder etwas ruhiger wurde."

Kanye West: Andere Frau?

Obwohl West zudem auch noch k├╝rzlich beim Abendessen mit Model Chaney Jones in Malibu fotografiert wurde, hatte Fox ihre Beziehung erst am Mittwoch noch hoch gepriesen, als sie sagte, sie und der "Touch the Sky"-Star h├Ątten "viele 'Wir'-Gespr├Ąche" gef├╝hrt und damit ├╝ber eine gemeinsame Zukunft gesprochen.